So reagierten Tom Parkers Eltern auf Kelseys Schwangerschaft

Kelsey Parker (34), die Witwe des verstorbenen Sängers Tom Parker (✝33), hat in der TV-Show "Loose Women" mit emotionalen Worten darüber gesprochen, wie Toms Eltern auf die Nachricht ihrer Schwangerschaft reagiert haben. Die Schauspielerin, die bereits zwei Kinder mit dem verstorbenen The Wanted-Star hat, erwartet nun ein Baby mit ihrem neuen Partner Will. Besonders Toms Mutter Noreen zeigte sich laut Kelsey begeistert und gab ihr von Anfang an ihren Segen. "Noreen freut sich einfach für mich. Sie hat mir sogar neulich eine Nachricht geschickt und gefragt, ob sie erfahren würde, ob ich [ein Mädchen oder einen Jungen] bekomme. Ich sagte, ich weiß es noch nicht", verriet Kelsey. Sie plauderte zudem aus, dass Noreen zu ihr gesagt habe: "Solange du und das Baby gesund und glücklich seid, ist das alles, was zählt." Zwischen ihr und Toms Familie bestehe weiterhin eine enge Verbindung, die sie regelmäßig per FaceTime pflegen.

Kelsey erklärte zudem, dass ihre beiden Kinder, die fünfjährige Aurelia und der vierjährige Bodhi, sich riesig auf das neue Geschwisterchen freuen. Ihre Sprösslinge hätten in den letzten Jahren schwere Zeiten durchgemacht, doch Kelsey möchte, dass sie wieder mehr Freude erleben: "Sie verdienen das Glück, weil ihnen so viel genommen wurde, und ich möchte einfach, dass sie glücklich sind, und sie sind überglücklich." Die werdende Mutter scheint den Moment zu genießen und betonte, dass sie und ihr neuer Partner Will die familiäre Unterstützung sehr zu schätzen wissen. "Wir nehmen jeden Moment auf und saugen ihn auf, weil das Leben für uns so schwer war. Das Leben kann sich so schnell ändern. Ich bin durch die Hölle gegangen und jetzt versuche ich, die Freuden im Leben zu finden."

Kelsey hatte die Schwangerschaft erst vor wenigen Wochen mit einem emotionalen Statement öffentlich gemacht. Im Interview mit OK! teilte sie ihre freudige Erwartung und auch den bittersüßen Beigeschmack, den die Schwangerschaft für sie hatte. Ursprünglich hatte sie sich mit Tom vier gemeinsame Kinder gewünscht. Obwohl dieser Traum nie in Erfüllung ging, betonte die Influencerin, dass sie in ihrem neuen Glück eine Form des Trostes gefunden habe. "Wenn ich mich mit all dem, was passiert ist, beschäftigen würde, wäre ich nicht mehr hier. Tom war mein Seelenverwandter. Ich bin immer noch wütend, dass er nicht mehr da ist. Aber ich kann nicht in Traurigkeit leben. Tom hätte das nicht gewollt", betonte Kelsey entschieden.

Instagram / being_kelsey Kelsey Parker, Witwe von Tom Parker

Instagram / being_kelsey Kelsey Parker mit ihrem neuen Partner

