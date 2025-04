Kelsey Parkers Partner Will ist ein Vorbild für ihre Kids

Kelsey Parker (35), die Witwe des verstorbenen The Wanted-Sängers Tom Parker (✝33), hat offen über ihre neue Beziehung und die Herausforderungen ihres Lebens gesprochen. Nach dem tragischen Krebstod ihres Mannes im Jahr 2022 hat die Schauspielerin und zweifache Mutter in Partner Will Lindsay nicht nur neuen Halt gefunden, sondern auch eine wichtige Stütze für ihre Kinder. "Ich bin so froh, dass Will da ist und Will sozusagen die Rolle eines Vorbilds übernommen hat", schwärmte Kelsey in ihrem Podcast "Mum's The Word".

Besonders Sohn Bodhi, der zum Zeitpunkt von Toms Tod erst 18 Monate alt war, genießt diese neue männliche Präsenz in seinem Leben. "Er unterstützt mich jetzt. Das hatte ich nie, weil Tom zu krank war. Er konnte Bodhi nicht wirklich hochheben, und jetzt habe ich Will, der mich unterstützt...", erklärte Kelsey und ergänzte: "Er liebt Will absolut und hört auf ihn. Er brauchte das männliche Vorbild."

So kann sich Will auch schon mal auf seine neueste Rolle vorbereiten: Im Januar machten Kelsey und Will nämlich öffentlich, dass sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. "Ich bin noch dabei, es zu begreifen – aber ich bin so aufgeregt. Ich möchte mein Glück einfach teilen", freute sich die Britin im Interview mit OK!. Doch für sie hatte die Schwangerschaft auch einen bittersüßen Beigeschmack: Eigentlich hatten sie und Tom sich immer vier gemeinsame Kinder gewünscht. "Wenn ich mich mit all dem, was passiert ist, beschäftigen würde, wäre ich nicht mehr hier. Tom war mein Seelenverwandter. Ich bin immer noch wütend, dass er nicht mehr da ist. Aber ich kann nicht in Traurigkeit leben. Tom hätte das nicht gewollt", gestand sie damals offen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelsey Parker, Witwe von Tom Parker

Anzeige Anzeige

Instagram / being_kelsey Kelsey und Tom Parker mit ihren Kindern an Weihnachten

Anzeige Anzeige