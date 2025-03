Trotz zweiter Herz-OP: Max George geht ab Mai auf Tour

Max George (36), bekannt als Sänger der Band The Wanted, plant trotz zuletzt überstandener schwerer Gesundheitsprobleme ein Comeback auf der Bühne. Max unterzog sich im vergangenen Dezember einer Herzoperation, bei der ihm ein Herzschrittmacher eingesetzt wurde, musste jedoch einige Wochen später erneut operiert werden, da die Drähte des Geräts zu tief in der Herzwand verankert waren. Nun hat er auf Instagram angekündigt, mit seinem Bandkollegen Siva Kaneswaran (36) unter dem Namen The Wanted 2.0 ab Mai auf Tour zu gehen. Geplant sind Auftritte in mehreren Städten in Großbritannien sowie bei Events wie Food-Festivals und den Hair and Beauty Awards.

Die Nachricht dürfte Fans der Band besonders freuen, da ein Konzert Ende Februar kurzfristig abgesagt werden musste. Grund dafür war Max' zweite Operation, die ihm zwar gesundheitlich geholfen, aber seine Erholung verzögert hatte. In einer Videoansprache erklärte der Sänger, er sei enttäuscht über die Absage gewesen, wolle aber sicherstellen, auf der Bühne in Topform zurückzukehren. Die Tourneeverzögerungen von The Wanted 2.0, die im Frühjahr und Sommer nachgeholt werden, markieren ein wichtiges Kapitel für Max, der sich seit Monaten auch mit weiteren gesundheitlichen Herausforderungen wie Herzmuskelentzündungen und Lymphknotenproblemen konfrontiert sieht.

Privat hat Max in schweren Momenten auf die Unterstützung seiner Freundin, der Schauspielerin Maisie Smith (23), und seiner Mutter zählen können. Maisie, die er liebevoll als "großartige Krankenschwester" bezeichnet, wich während der Operationen nicht von seiner Seite. Max, der während eines Krankenhausaufenthalts zur Entspannung Musik von Oasis hörte, sprach später gegenüber The Sun darüber, wie wichtig ihm diese persönlichen Verbindungen geworden sind. Trotz allem zeigt sich der Sänger zuversichtlich, bald wieder voll fit zu sein, und genießt aktuell ausgiebige Spaziergänge mit seinem Hund, um sich auf die bevorstehenden Auftritte vorzubereiten.

Anzeige Anzeige

Instagram / maxgeorge Sänger Max George Herz-OP im Krankenhaus 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / maisiesmithofficial Maisie Smith und Max George im Dezember 2022

Anzeige Anzeige