Max George gibt Gesundheitsupdate nach zweiter Herzoperation

Max George (36), bekannt durch die Band The Wanted, hat nach zwei Herzoperationen ein Gesundheitsupdate gegeben. Der Sänger wurde nach einer alarmierenden gesundheitlichen Episode im Dezember ins Krankenhaus eingeliefert, als seine Mutter bemerkte, dass er blau anlief. Im Rahmen seiner Behandlung wurde ihm kurz vor Weihnachten ein Herzschrittmacher eingesetzt. Jedoch war eine Folgeoperation nötig, um Probleme mit den eingesetzten Drähten zu korrigieren. Unterstützung fand er in dieser schwierigen Zeit bei seiner Freundin Maisie Smith (23), die stets an seiner Seite war.

Trotz der Herausforderungen kann Max positive Fortschritte vermelden. Gegenüber Heat erklärte er: "Ich bin jetzt einfach bereit dafür und es fühlt sich so natürlich an, dass ich mich selbst dann noch großartig dabei fühle, wenn ich nicht 100 Prozent fit bin." Dass er sich nun einsatzfähig fühle sei allerdings noch relativ frisch: "Es hat wahrscheinlich bis vor etwa zwei Wochen gedauert, bis ich mich fast vollständig erholt habe und mich wieder normal fühle." Noch im Februar hatte Max Schwierigkeiten, eine Theater-Tour zu absolvieren, die er gemeinsam mit Maisie bestritt. Trotz der Anstrengung war es ihm ein wichtiges Anliegen.

Seit dem Verlust seines Bandkollegen Tom Parker (✝33) im Jahr 2022, der mit nur 33 Jahren an einem Hirntumor starb, formieren Max und Siva (36) eine neue Version der Band unter dem Namen The Wanted 2.0. Dabei halten sie das Andenken an Tom mit gemeinsamen Auftritten in Ehren. Max erklärte, dass er nun bereit sei, mit seinem Bandkollegen Siva die aktuelle Tour zu spielen.

Anzeige Anzeige

Instagram / maxgeorge Max George, Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images The Wanted im Juni 2013

Anzeige Anzeige