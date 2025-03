Kelsey Parker glaubt: Tom (†) schickte ihren neuen Freund

2022 brach für Kelsey Parker (35) eine Welt zusammen: Ihr Mann Tom (✝33) starb an den Folgen eines Gehirntumors. Inzwischen ist die Witwe des The Wanted-Sängers wieder vergeben und erwartet mit ihrem neuen Freund Will Lindsay ein Kind. Zusammen mit ihrem Partner gab sie nun ein Interview für ITV's Lorraine. Darin sprach Kelsey darüber, wie sich ihr Leben nach Toms Tod verändert hat. Dabei machte sie deutlich, dass sie glaubt, dass ihr verstorbener Mann dafür sorgte, dass sie wieder glücklich wird. "Ich glaube, Tom hat dich zu mir geschickt", erklärte sie ihrem Freund strahlend.

In dem Gespräch sprachen die beiden auch über den Hass, den sie für ihre Liebe bekommen. Besonders Kelsey muss sich immer wieder anhören, nach Toms Tod ihr Herz zu schnell neu verschenkt zu haben. "Ich werde immer Schuldgefühle haben, aber was so schwer ist, ist, dass Tom nicht mehr hier ist. Also was wollen die Leute, was soll ich tun? Unser Haus war voller Traurigkeit, aber jetzt ist es voller Glück. Das haben die Kinder mehr als alles andere verdient", erklärte Kelsey. Inzwischen seien ihr die Hasskommentare egal – ihr Fokus liege auf ihrer Familie.

Ende Januar machte Kelsey öffentlich, dass sie in freudiger Erwartung eines Babys mit ihrem neuen Partner ist. "Ich bin noch dabei, es zu begreifen – aber ich bin so aufgeregt. Ich weiß, dass ich mich selbst in die Öffentlichkeit stelle, indem ich es Leuten erzähle. Ich möchte mein Glück einfach teilen", verriet sie damals gegenüber OK! Magazine. Die Eltern ihres verstorbenen Mannes freuen sich sehr für sie – und auch Toms "The Wanted"-Bandkollegen unterstützen sie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelsey Parker, Witwe von Tom Parker

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom und Kelsey Parker, 2021 in London

Anzeige Anzeige