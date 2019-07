Jana Julie Kilka (32) plaudert über ihr Traum-Hochzeitskleid! Im April vergangenen Jahres hielt Moderator Thore Schölermann (34) um die Hand seiner Liebsten an. Zwar wird das Paar sich erst im kommenden Jahr vermählen, aber die beiden stecken bereits jetzt mitten in den stressigen Hochzeitsvorbereitungen. Weiß die Schauspielerin schon, in welchem Kleid sie zum Traualtar schreiten wird? Promiflash hat bei der Braut in spe mal nachgehakt!

Ihr Hochzeitskleid selbst habe die Blondine zwar noch nicht, sie wisse aber schon, welche Designerin es anfertigen werde. "Ich habe eigentlich schon etwas im Kopf, ich weiß nur nicht, ob es mir steht. Ein Brautkleid ist ja etwas, was man vorher noch nie anhatte, also ich zumindest nicht", erklärte die 32-Jährige im Promiflash-Interview und verriet dann: "Ich habe schon immer von einem Kleid mit einem Carmen-Ausschnitt geträumt – also schulterfrei, aber trotzdem mit Ärmeln."

Janas Brautkleid-Schneiderin weiß von ihren Vorstellungen bisher aber noch nichts. "Wir müssen uns jetzt mal langsam hinsetzen und überlegen", meinte die Get the Fuck out of my House-Moderatorin gegenüber Promiflash. Was haltet ihr von Janas Wünschen? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images Jana Julie Kilka und Thore Schölermann bei der Bambi-Verleihung 2017

Anzeige

Getty Images Jana Julie Kilka bei der Berlin Fashion Week im Juli 2019

Anzeige

Getty Images Jana Julie Kilka bei der Hugo Launch Party

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de