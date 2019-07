Söhnchen Alessio (4) ist aktuell auf großer Reise! Der kleine Sprössling von Sarah (26) und Pietro Lombardi (27) verbringt den Urlaub mit seinem Papa in Paris. Offenbar haben der Kleine und seine Mama dem Sänger die Vater-Sohn-Zeit zum Geburtstag geschenkt – und die beiden genießen diese jetzt in vollen Zügen. Pietros Ex-Frau, die nicht mit in der französischen Hauptstadt unterwegs ist, vermisst ihren Sohn zu Hause unterdessen schmerzlichst.

In ihrer Instagram-Story entschuldigt sich die junge Mutter bei ihren Fans für die spärlichen Social-Media-Beiträge des Vortages. Sie habe einfach viel zu tun gehabt. "Dazu kam dann noch, dass es mir gestern auf dem Weg von Düsseldorf nach München echt nicht gut ging, weil es mir so schwergefallen ist, mich von Alessio zu trennen", gibt Sarah außerdem zu. "Ich weiß, dass da alles klappt und alles gut ist und mir war es auch total wichtig, dass Alessio mal mit seinem Papa 'ne richtig schöne Zeit hat. Aber ich war noch nie zwei Nächte von ihm getrennt und ich vermiss' den einfach".

Während die Dancing on Ice-Gewinnerin zu Hause sehnlichst auf die Rückkehr ihres Sonnenscheins wartet, scheint es dem Mini-Lombardi gar nicht so schwer zu fallen, von seiner Mama getrennt zu sein. Er soll nur "Tschö Mama" gesagt haben und dann mit seinem Vater in Richtung Paris aufgebrochen sein.

Getty Images Sängerin Sarah Lombardi

Anzeige

Becher/WENN.com Sarah und Alessio Lombardi im April 2018

Anzeige

Instagram / _pietrolombardi_ Alessio und Pietro Lombardi im Urlaub

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de