Cheyenne Ochsenknecht (19) hat genug von den Gerüchten! Schon seit Jahren gibt es immer wieder Spekulationen, das Model habe den Beauty-Doc an sich werkeln lassen: Ob es ihr runder Po oder ihre vollen Lippen sind – die Kritiker vermuten immer wieder einen Schönheits-Eingriff bei der jungen Frau. Den fiesen Behauptungen trotzt die 19-Jährige nun – und beweist mithilfe ihres Bruders Wilson Gonzalez (29): Ihr Schmollmund ist Natur pur!

In der ersten Folge der TV-Show 7 Töchter gab Cheyenne den Zuschauern einen Einblick in ihr Leben. Dabei wurde auch ihr ältester Bruder Wilson gezeigt, den Cheyenne aufgrund der optischen Ähnlichkeit liebevoll ihren "Twin" nannte. Als auf einem Bildschirm ein kurzes Interview mit dem Schauspieler gezeigt wurde, ergriff die Influencerin in der Talkrunde mit Moderatorin Laura Karasek die Chance: "Wenn jetzt noch einmal jemand sagt, meine Lippen sind gemacht, da ist er das beste Beispiel dafür!", erklärte sie mit Überzeugung. Und tatsächlich – Wilsons Lippen sind genau so voll wie die seiner Schwester!

Die große Ähnlichkeit zwischen Bruder und Schwester fiel auch dem Publikum auf: "Ungeschminkt sieht die echt aus wie der Wilson!", bemerkte ein aufmerksamer Nutzer auf Twitter. Seht ihr die Gemeinsamkeiten auch? Stimmt unten ab.

Getty Images Cheyenne Ochsenknecht bei der Marcel Ostertag Show in Berlin, Juli 2019

WENN Cheyenne, Wilson Gonzalez und Natascha Ochsenknecht

Instagram / cheyennesavannah Cheyenne Ochsenknecht, Model

