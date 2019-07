Pech-Phase bei Beatrice Egli (31)! So richtig rund läuft es in den letzten Wochen nicht bei der beliebten Schlagersängerin. Eigentlich wollte die Beauty mit dem neuen TV-Format Schlager sucht Liebe in die Fußstapfen von Inka Bause (50) und Bauer sucht Frau treten. Doch die Show kam bei den Zuschauern überhaupt nicht gut an und wurde nach gerade mal zwei Wochen abgesetzt. Jetzt folgt der nächste Rückschlag – Beatrice hat sich an ihrer Nase verletzt!

Via Instagram erläutert die Schweizerin ihren Fans, wie es zu ihrer Verletzung im Gesicht gekommen ist. "Ich bin heute Morgen gegen die Tür gelaufen und sehe nun aus wie Rudolf das kleine Rentier", stellt die Musikerin fest. In dem dazu geposteten Video sieht man Beatrice mit einer roten Schürfung auf der Nase. "Ich sitze gerade bei der Maske und die meinen, das kriegen die nicht abgeschminkt hier", erzählt die 31-Jährige, die sich dabei sichtlich das Lachen verkneifen muss.

Die Follower von Beatrice feiern das Posting. Schon nach wenigen Stunden hat der Beitrag über 19.000 Likes erhalten. Zahlreiche Bewunderer leiden mit ihrem Idol und wünschen ihm gute Besserung. "Beatrice, du bist voll hübsch – auch mit dem Rudolf Näschen", kommentiert eine Userin mit einem lachenden Emoji die Situation.

Instagram / beatrice_egli_offiziell Beatrice Egli im Juli 2019

Anzeige

Getty Images Beatrice Egli im Juli 2019 bei der Berliner Fashion Week

Anzeige

Instagram / beatrice_egli_offiziell Beatrice Egli im Juli 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de