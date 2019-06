Das war ein kurzes Vergnügen: Seit 16. Juni flimmerte Schlager sucht Liebe über die deutschen TV-Bildschirme. In der Kuppel-Show sollte Sängerin Beatrice Egli (31) bekannten Schlager-Stars zu ihrem Liebesglück verhelfen – ganz nach dem Prinzip von Bauer sucht Frau. Doch die neue Show kam so gar nicht beim Publikum an, woraus der Sender jetzt seine Konsequenzen zieht: Das Dating-Format wird abgesetzt!

Dies berichtet nun DWDL. Demnach habe RTL die Sendung mit sofortiger Wirkung aus dem Programm genommen. Nachdem vergangenen Sonntag nur etwas mehr als eine Million Menschen die zweite Ausgabe gesehen hatten, zog der Sender die Notbremse. So setzt RTL am Sonntagvorabend nun lieber wieder auf alte Episoden von "Comeback oder weg?".

Bereits nach der ersten Folge von "Schlager sucht Liebe" waren die Fans im Netz von der neuen Show genervt. "Die Sendung ist eher mau, es wirkt wirklich wie Satire auf 'ne schlechte Kuppelshow", merkte ein User auf Twitter an. Seid ihr überrascht, dass die Sendung nun abgesetzt wurde? Stimmt ab!

TVNOW / ume gmbh Marry mit ihren "Schlager sucht Liebe"-Kandidaten Lars und Tino

TVNOW / ume gmbH Schlagersänger Oliver Frank mit den "Schlager sucht Liebe"-Kandidatinnen Martinha und Nanine

Getty Images Beatrice Egli 2017 in Dortmund

Seid ihr überrascht, dass die Sendung nun abgesetzt wurde?



