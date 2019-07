Anne Wünsche (27) platzt fast vor Stolz: Tochter Miley wird heute schon sechs Jahre alt! Seitdem die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Mutter ist, geht sie in dieser Rolle komplett auf – Miley und ihre drei Jahre jüngere Schwester Juna stehen im Mittelpunkt des Lebens der Zweifach-Mama. Aus diesem Grund widmet Anne ihrer Ältesten heute ein ganz besonderes Posting und gratuliert ihr sehr emotional zum Geburtstag.

Die 27-Jährige scheint ihr Mutterglück kaum in Worte fassen zu können: "Du wirst von Tag zu Tag reifer und hast schon jetzt deinen eigenen Kopf. Du konterst auf meine Sprüche, dass mir manchmal die Worte fehlen", schreibt Anne zu zwei süßen Schnappschüssen auf Instagram und schwärmt weiter: "Du bist unheimlich stark, weißt, was du willst und ziehst es dann durch, bis du es kannst! Du hast keine Angst vor neuen Dingen und handelst meistens eher mit dem Bauch statt mit dem Verstand." Abschließend rührt die Influencerin mit einer herzzerreißenden Liebeserklärung und beteuert: "Miley, mein Schatz, du bist etwas ganz Besonderes für mich."

Dass Miley so furchtlos und selbstbewusst zu sein scheint, dürfte wohl an Annes Erziehung liegen: Die Ex-Seriendarstellerin legt immerhin großen Wert darauf, dass sich ihre Kinder frei entfalten können. "Sie dürfen probieren, testen und sich aus Frust auch mal auf den Boden werfen und schreien", erklärte die Ex von YouTuber Henning Merten letztens auf ihrem Facebook-Account.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihren Töchtern, Mai 2019

Instagram / anne_wuensche Miley und Mama Anne Wünsche im Juli 2019

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im Mai 2019

