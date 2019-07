Zinedine Zidane (47) trauert um einen seiner Liebsten! Am Samstag wurde bekannt, dass der Fußballtrainer einen Tag zuvor das Trainingslager des Real Madrids wegen eines privaten Notfalles plötzlich verlassen musste: Sein Bruder Farid starb überraschend mit 54 Jahren. Die Todesursache ist bisher noch nicht bekannt – doch jetzt äußert sich der ehemalige französische Nationalspieler mit emotionalen Worten im Netz zu seinem Tod.

"Mein großer Bruder Farid. Du hast mir immer den Weg gezeigt", schreibt der Ex-Kicker auf Instagram und postet dazu Fotos von sich und seinem Bruder. Er sei immer ein gerechter, großzügiger und furchtloser Mann gewesen und er werde für immer einen Platz in seinem Herzen haben. "Du hast andere so sehr geliebt und andere haben dich so sehr geliebt! Ich bin so stolz auf dich", offenbart der 47-Jährige weiter.

Auch Zidanes Fußballmannschaft, die er im Trainingscamp zurückgelassen hatte, zollte Farid Tribut. Sie hatten eine Schweigeminute abgehalten. Wann der gebürtige Franzose zurück zu seinem Team reisen wird, ist bisher nicht bekannt. Während seiner Abwesenheit soll ihn sein Co-Trainer David Bettoni vertreten.

Instagram / zidane Farid Zidane, Bruder von Ex-Fußball-Star Zinedine Zidane

Getty Images Real Madrid-Trainer Zinedine Zidane

Getty Images Zinedine Zidane 2018 in Madrid

