Hammer: Trainiert Zinedine Zidane bald Cristiano Ronaldo?

Gibt es bald eine Reunion des goldenen Duos? Cristiano Ronaldo (38) steht seit einem Skandal-Interview gegen seinen Ex-Verein Manchester United beim saudi-arabischen Klub Al-Nassr unter Vertrag. Zuvor kickte der ehemalige Weltfußballer viele Jahre für den spanischen Rekordmeister Real Madrid. Dort gewann er mit Trainer Zinedine Zidane (50) sogar die Champions League. Steht der Franzose bald wieder an der Seitenlinie und gibt Cristiano Anweisungen?

Immerhin wurde der Trainer von Al-Nassr vor Kurzem entlassen – angeblich auf Wunsch des Superstars. Nun will er sich auch seinen neuen Übungsleiter aussuchen – und plädiert wohl für die Anstellung von Zinedine. Laut One Football hat der Klub dem ehemaligen französischen Nationalspieler angeblich ein bisher nie dagewesenes Angebot gemacht: Demnach könnte Zidane 120 Millionen Euro in zwei Jahren verdienen, also 60 Millionen pro Saison.

Das würde den ehemaligen Weltklassespieler zwar zum bestbezahlten Trainer der Geschichte machen – doch die spanische Zeitung Marca erklärt: Da Zinedine bisher nicht auf das gigantische Angebot reagiert haben soll, ist ein Wechsel in die Wüste alles andere als wahrscheinlich. Im Moment wird Zinedine zudem eher mit Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht.

Getty Images Cristiano Ronaldo und Zinedine Zidane, 2017

Getty Images Zinedine Zidane und Cristiano Ronaldo, Mai 2017

Getty Images Cristiano Ronaldo und Zinedine Zidane nach dem Sieg im CL-Finale

