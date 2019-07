Mit gerade einmal 47 Jahren schied Karl Shiels am vergangenen Sonntag völlig überraschend aus dem Leben. Der plötzliche Tod des Schauspielers schockierte Familie, Freunde und Fans des gebürtigen Iren gleichermaßen. Woran der "Peaky Blinders"-Darsteller starb, ist bislang noch nicht bekannt. Jetzt berichten jedoch mehrere britische Medien übereinstimmend: Karl soll während Dreharbeiten immer wieder eingeschlafen und später im Schlaf verstorben sein.

Dem 47-Jährigen sollen zwei Tage vor seinem tragischen Tod am Set der irischen Serie "Fair City" vor Müdigkeit immer wieder die Augen zugefallen sein. Das berichtete jetzt Daily Mail unter Berufung auf eine Quelle. Offiziell bestätigt wurde die Nachricht allerdings nicht. Freunde aus dem näheren Umfeld des Verstorbenen sollen gegenüber Mirror derweil dementiert haben, dass Karl am Rande der Dreharbeiten geschlafen habe.

Darüber hinaus berichtet die Daily Mail auch, dass Karl in den Tagen vor seinem Tod an Krücken gegangen sei und Schmerzen gehabt habe. Woran er gelitten haben soll, sei ebenfalls unbekannt. Selbst seine Kollegen hätten sich nicht um seinen angeblich schlechten Gesundheitszustand gekümmert, heißt es weiter. "Niemand bot an, ihm zu helfen oder hat gefragt, was los war. Sie haben sogar noch hinter seinem Rücken über ihn gesprochen", wird ein Freund des Schauspielers zitiert.

