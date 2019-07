Er soll nicht vergessen werden! In der vergangenen Woche hatte diese Nachricht für einen Schock gesorgt: Cameron Boyce (✝20) war völlig überraschend im Alter von nur 20 Jahren infolge eines epileptischen Anfalls verstorben. Besonders bei seinen Eltern hat sein Tod eine tiefe Lücke hinterlassen. Zu Ehren seines Sohnes hat Vater Victor Boyce jetzt eine besondere Aktion ins Leben gerufen: Er hat im Namen von Cameron eine Stiftung gegründet!

Auf Twitter teilte der trauernde Vater die News mit seinen Followern. "Die Cameron Boyce Foundation. Retweetet es!", bat Victor seine Community und forderte dazu auf, nicht nur darüber zu reden, sondern stattdessen aktiv zu werden. "Lasst uns Gutes tun, so, wie es auch Cameron getan hätte. Lasst uns sein Erbe am Leben erhalten", endete der Post. Laut Just Jared soll die Foundation jungen Menschen künstlerische und kreative Möglichkeiten als Alternative zu Gewalt und Negativität bieten und einen positiven Wandel in der Welt bewirken.

Der Schauspieler hatte sich selbst zu Lebzeiten für wohltätige Stiftungen engagiert. Erst im vergangenen Jahr hatte ihm "The Thirst Project" einen Award für seine Hilfe verliehen. Genau für diese Foundation sammelte jetzt sein Film-Papa Adam Sandler (52) umgerechnet rund 13.370 Euro, wie ein Stiftungsmitarbeiter TMZ erzählte. Auch Camerons Freund, Modern Family-Star Nolan Gould (20), machte Werbung für die Initiative.

Getty Images Cameron Boyce und seine Eltern Libby und Victor

Instagram / thevictorboyce Cameron Boyce mit seinem Vater Victor

Getty Images Cameron Boyce im April 2018



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de