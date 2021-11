Dove Cameron startet ein brandneues Projekt: Sie arbeitet aktuell an ihrer ersten EP ("Extended Play", das aus mehreren Liedern besteht). In den vergangenen Jahren stellte die Schauspielerin bereits in Filmen wie "Descendants: Die Nachkommen" ihr Gesangstalent unter Beweis. Auch für den Soundtrack des Films "After Truth" veröffentlichte die Sängerin bereits einen Song – jetzt verkündete Dove im Netz, dass sie an einem Album arbeitet.

"Ich habe diese Woche angefangen, meine erste EP zu schreiben und ich habe jeden Tag geweint", verkündete die 25-Jährige auf Instagram. Schon vergangene Woche teilte die Blondine auf Twitter: "Ich glaube, ich habe gerade den besten Song geschrieben, den ich je geschrieben habe. Ich bin mir mindestens zu 99 Prozent sicher." Will die Musikerin in ihrem neuen Song den tragischen Tod ihres Schauspielkollegen Cameron Boyce (✝20) verarbeiten? Vor rund zwei Jahren starb der Schauspieler nachdem er einen durch seine Epilepsie begründeten Krampfanfall erlitten hatte.

Dove trauerte öffentlich um ihren Freund und Kollegen, mit dem sie zusammen für die "Descendants"-Filmreihe vor der Kamera stand: "Ich habe ihn wie einen Bruder geliebt und täglich von ihm gelernt, wie man fröhlich, unverwüstlich und geduldig ist, ganz gleich, wie hart die Umstände sein mögen", erzählte der Disney-Star kurz nach Camerons Tod gegenüber Seventeen.

Getty Images Schauspielerin Dove Cameron bei der Premiere von "High Fidelity"

Getty Images Cameron Boyce, Sofia Carson, Dove Cameron und Booboo Stewart im Disneyland im November 2015

Getty Images Sängerin Dove Cameron, September 2021

