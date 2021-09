Bald können seine Fans Cameron Boyce ein letztes Mal auf der großen Leinwand sehen. Der Schauspieler verstarb 2019 im Alter von nur 20 Jahren, nachdem er einen schlimmen epileptischen Anfall erlitten hatte. Kurz vor seinem tragischen Tod war der Disney-Star noch an zahlreichen Projekten beteiligt gewesen – wie etwa "Runt". Der Film ist die einzige Produktion mit Cameron, die bisher noch nicht erschienen ist. Nun wurde der erste Trailer veröffentlicht und das Startdatum bekannt gegeben.

Eigentlich hätte der Streifen schon vergangenes Jahr im Kino anlaufen sollen – doch aufgrund der Gesundheitskrise wurde die Premiere verschoben. Die Freude von Camerons Fans war deshalb groß, als am Mittwoch endlich der Trailer erschien und sie einen Vorgeschmack bekamen, was sie in seinem letzten Film erwartet. Besonders die Eltern des Nachwuchsdarstellers machte die Veröffentlichung sehr glücklich. "Cameron war unglaublich stolz auf diesen Film, und wir glauben, dass seine kraftvolle Darstellung bei all seinen Fans auf der ganzen Welt großen Anklang finden wird", äußerten sie in einem Statement, das Deadline vorliegt.

Worum geht es in "Runt"? Cameron verkörpert darin Cal – einen High-School-Schüler, der in einen Teufelskreis der Gewalt hineingezogen wird und versuchen muss, aus dem Schlamassel wieder herauszukommen. Am 1. Oktober kommt der Thriller in New York City und Los Angeles in die Kinos und wird ab 19. Oktober dann auch auf Video-on-Demand-Plattformen erhältlich sein.

Getty Images Cameron Boyce

Instagram / thevictorboyce Cameron Boyce mit seinem Vater Victor

Getty Images Cameron Boyce auf einer Gala im März 2018

