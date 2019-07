Eine Frau und 20 liebeswütige Single-Männer: Heute fiel der Startschuss zur sechsten Staffel des beliebten RTL-Kuppelformats Die Bachelorette. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Gerda Lewis (26) sucht in den nächsten Wochen in der Dating-Show ihren Traummann. In der ersten Folge durfte sie alle Kandidaten nacheinander kennenlernen und einer stach der Blondine dabei anscheinend besonders ins Auge – sie vergab deswegen sogar schon vor der Exit-Zeremonie die erste Rose.

Dabei handelte es sich um den Profi-Basketballer David Taylor. "Ich habe hier eine Rose, die ich jetzt schon vergeben darf und die würde ich gerne an jemanden vergeben, mit dem ich schon ein nettes Gespräch hatte und wo ich direkt gemerkt habe, dass es gefunkt hat", begründete Gerda ihre Entscheidung. Der 24-Jährige nahm die Blume freudestrahlend an. Schon beim ersten Aufeinandertreffen auf dem roten Teppich knisterte es offenbar zwischen dem Sportler und der Influencerin. "Hübscher Kerl, der David. Der hat irgendwas in seinen Augen, dass er irgendwie in meine Seele schaut, habe ich das Gefühl. Sein Blick war richtig tief", schwärmte Gerda.

Sport-Fan David liebt es, zu rappen und verfasst seine Texte auch selbst. Außerdem absolviert er gerade noch seinen Master in Ernährungswissenschaft und will ein Medizinstudium dranhängen. Ob er der Richtige für Gerda ist, dürfte sich in ein paar Wochen zeigen.

RTL/TVNow Gerda Lewis und David Taylor bei "Die Bachelorette"

TVNOW/Arya Shirazi Gerda Lewis als Bachelorette 2019

TVNOW David Taylor, Reality-Star

