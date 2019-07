Eine weitere deutsche Influencerin ist unter der Haube! Schon vergangenes Jahr hatte Patrizia Palme via Social Media stolz verkündet: Ihr Freund Dennis hat ihr die Frage aller Fragen gestellt – und sie hat Ja gesagt! Gemeinsam mit ihren besten Freundinnen Anna Maria (23) und Katharina Damm feierte die Netz-Beauty im Mai dann ihren Junggesellenabschied. Nun war der große Tag gekommen: Patrizia und Dennis haben geheiratet!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Blondine am Mittwochabend einen ersten Schnappschuss ihrer Trauung. Vor einer Kirche küsst die schöne Braut ihren Bräutigam, während ihre Freunde und Familie dem Paar mit Seifenblasen zujubeln. Zu dem Foto schrieb Patrizia überglücklich: "Mr. und Mrs.! Der bis jetzt schönste Tag meines Lebens!" – ihre Fans gratulierten der Bloggerin mit über 35.000 Likes.

Das süße Hochzeitsfoto verriet zudem bereits etwas über die Promi-Gäste – denn am Rand freut sich nicht nur Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Anna Maria mit den Turteltauben, sondern auch ihr Töchterchen Eliana! Die YouTuberin drückte ihre Freude für ihre Freundin zudem mit ein paar emotionalen Worten auf ihrem Profil aus: "Glückwunsch an Patrizia und Dennis. Ich wünsche euch nur das Allerbeste!" In ihrer Story teilte sie zudem weitere Einblicke des romantischen Tages.

Instagram / patriziapalme Patrizia Palme auf Ibiza

Anzeige

Instagram / annamariadamm Patrizia Palme (rechts) und ihr Mann Dennis bei ihrer Hochzeit

Anzeige

Instagram / annamariadamm Patrizia Palme und Anna Maria Damm in München

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de