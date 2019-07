Schon wieder bringt Pietro Lombardi (27) die Flirt-Gerüchteküche zum Brodeln! Aktuell weilt der DSDS-Juror auf der Baleareninsel Ibiza. Allerdings macht der Sänger dort nicht etwa Urlaub, sondern er dreht das Musikvideo zu seiner neuen Single "Macarena". Auch dieses Mal hat Pietro wieder eine Reihe von attraktiven Damen an seiner Seite – und eine scheint es dem Papa von Alessio (4) so richtig angetan zu haben! Im Netz sprach der Cappy-Träger sogar davon, sich ein bisschen verguckt zu haben.

In seiner Instagram-Story nimmt Pietro seine Fans mit zu den Dreharbeiten – offensichtlich wird der neue Clip in einer traumhaften Luxusvilla mit Pool gedreht. Doch Pietro präsentiert nicht nur die Location seinen Fans. Auch sechs Tänzerinnen sind mit von der Partie, von denen eine offenbar einen ganz besonderen Eindruck bei Pie hinterlassen hat. "In diese Frau bin ich ein bisschen verliebt, aber sie will nichts von mir. Traurig", lacht der "Phänomenal"-Interpret. Ob er wirklich einen Korb von der brünetten Unbekannten kassiert hat oder es sich nur um die Story des neuen Videos handelt, lässt der Sänger dabei offen.

Schon einmal gab es das Gerücht, dass zwischen Pie und einer Darstellerin aus einem Video etwas laufe. So wurde nach der Veröffentlichung des "Nur ein Tanz"-Musikclips gemunkelt, das TV-Gesicht stehe auf die Protagonistin Jastina Doreen Riederer (21). Im Nachhinein dementierte Pietro allerdings, Gefühle gegenüber der ehemaligen Miss Schweiz zu haben.

ActionPress Pietro Lombardi bei einem Charity-Fußballspiel

ActionPress/Public Address Pietro Lombardi beim ZDF Fernsehgarten im Juni 2018

Splash News Pietro Lombardi, Sänger

