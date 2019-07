Konnte Gerda Lewis (26) die Zuschauer für sich einnehmen? Am Mittwochabend ging die neue Bachelorette-Staffel mit der Ex-Germany's next Topmodel-Beauty an den Start. Bei ihren 20 Liebesanwärtern kam das Model schon mal richtig gut an. Vor allem ihr Äußeres verschlug den Single-Männern den Atem! Auch ihre offene Art gefiel Marco Schmidt, Mudi Sleiman und Co. – doch wie ist der erste Eindruck der Fans? Die Promiflash-Leser haben abgestimmt!

Die Umfrage, wie Gerda sich bisher als Bachelorette schlägt, fiel zu ihren Gunsten aus: Von 3.926 Votes insgesamt (Stand 18. Juli, 11 Uhr) sind 60 Prozent der Leser (2.374 Votes) der Meinung, dass die Influencerin in der ersten Sendung richtig sympathisch rüberkam und ihre Sache gut gemacht hat! Dennoch finden immerhin 40 Prozent (1.552 Votes) der Leser, dass die Blondine nicht so gut in die Rolle der Bachelorette passt. Wie es aussieht, polarisiert die 26-Jährige das Publikum schon jetzt!

Dadurch lockt Gerda aber auch eine Menge Zuschauer vor den TV! Wie das Quotenmagazin DWDL berichtet, ließen sich gestern Abend insgesamt 1,22 Millionen Zuschauer der Hauptzielgruppe der 14- bis 49-Jährigen von dem RTL-Kuppelformat berieseln – der Marktanteil lag bei stolzen 16,2 Prozent. Damit schlug Gerda mit ihrer Auftaktfolge die ihrer beiden Vorgängerinnen Nadine Klein (33) und Jessica Paszka (29), die jeweils nur auf etwas mehr als 14 Prozent gekommen waren.

