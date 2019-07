Enttarnt! Am Mittwochabend startete die neue Staffel von Die Bachelorette mit Rosenlady Gerda Lewis (26) im Zentrum des Geschehens. Von 20 liebestollen Jünglingen hat das Model am Ende der ersten Folge bereits drei wieder nach Hause geschickt. Den anderen bleibt nichts anderes übrig, als zu hoffen und zu bangen – ein bestimmter Kandidat jedoch hat auf jeden Fall Grund zur Vorfreude. Der Trailer für die komplette Staffel verrät schon jetzt: Gerda nimmt einen Anwärter mit ins Bett – und es ist...

Achtung, Spoiler!

...Keno Rüst! Zwar ist das Gesicht des Kölners in besagter Szene nicht zu sehen, dafür aber sein Tattoo. Im RTL-Trailer ist zu sehen, wie Gerda freudestrahlend im Bett liegt – in den tätowierten Armen eines Mannes. Vergleicht man das Motiv im Trailer mit dem auf Kenos Arm, wird schnell klar: Es kann sich nur um den Projekt-Ingenieur handeln.

Was der Einspieler zu Beginn ebenfalls offenbart: Die Bachelorette scheint sich am Ende der Sendung tatsächlich in einen ihrer Kandidaten zu verlieben. Ein Einblick in die letzte Rosenvergabe zeigt eine aufgeregte Gerda, die ihrem Auserwählten ihre Liebe gesteht: "Ich möchte dir jetzt sagen, dass ich mich in dich verliebt habe und ich möchte, dass du diese letzte Rose annimmst und dich küssen und umarmen."

Instagram / gerda.jlewis Gerda Lewis, Bachelorette 2019

Instagram / keno_0o "Die Bachelorette"-Kandidat Keno Rüst

TVNOW Keno Rüst, Reality-Star

