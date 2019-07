Weltweit trauern die Fans um Beth Chapman (✝51), die vor wenigen Wochen den Kampf gegen den Krebs verloren hat. Trotz ihrer schweren Erkrankung arbeitete sie mit ihrem Mann Duane Chapman (66) bis zuletzt an einem neuen TV-Projekt. "Dog's Most Wanted" heißt die neue Show, die sich nicht nur um das Kopfgeldjäger-Geschäft dreht, sondern auch Beths Gesundheitszustand thematisiert. Nach ihrem Tod war nicht klar, ob das Material überhaupt ausgestrahlt werden soll – jetzt erklärt Duane, wann das Format an den Start geht und warum.

Wie The Wrap berichtet, flimmerte in den USA Anfang der Woche der allererste Trailer zu "Dog's Most Wanted" über den Bildschirm. In dem kurzen Clip spricht Beth ganz offen über ihren Tod: "Wenn ich sterbe, sterbe ich in meinen Stiefeln." Neben dem Video wurde auch eine Pressemitteilung veröffentlicht, in der Duane erklärt, warum das Format nun doch anläuft. "Beth wollte, dass die Show weitergeht, und ich bin so stolz auf das Erbe, das sie hinterlassen hat. Sie lebte und starb für diese Show, und sie wäre so stolz darauf, dass wir so hart gearbeitet und die Verbrecher den Händen der Gerechtigkeit übergeben haben", wird der 66-Jährige zitiert.

Aufgrund von Beths Tod mussten die Dreharbeiten abgebrochen werden – wie die Serie einen Abschluss finden wird, dazu hat sich der Sender WGN America noch nicht geäußert. Die erste Episode von "Dog’s Most Wanted" wird am 4. September in den USA ausgestrahlt.

REX FEATURES LTD. / ActionPress Duane und Beth Chapman in Honolulu auf Hawaii, 2006

SETC / MEGA Beth Chapman und ihr Mann Duane

Judy Eddy/WENN.com Beth Chapman im Juli 2013 in Las Vegas

