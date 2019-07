An Yannic Dammaschk scheiden sich die Geister! Der Fitness-Influencer ist aktuell in der sechsten Staffel von Die Bachelorette dabei und versucht, das Herz von Model Gerda Lewis (26) zu erobern. Dabei fällt der Muskelmann aber eher mit chauvinistischen Sprüchen als mit den Manieren eines Gentlemans auf. Jetzt gab der Student eine Anekdote aus seinem Liebesleben zum Besten: Yannic datet gerne mehrere Frauen parallel und meint es mit allen verhältnismäßig ernst.

Im neuesten Trailer von RTL zur zweiten "Bachelorette"-Episode gewährt der Aachener seinen Konkurrenten um die letzte Rose einen Einblick in sein Privatleben. Im Gespräch am Pool offenbart er: "Ich bin ja so in zwei Beziehungen", und präzisiert: "2,5. So eine halbe habe ich noch." Diese Angabe sorgt für großes Gelächter. Auf den Status "Player" möchte er sich jedoch nicht reduzieren lassen: "Nein, ein Player spielt Frauen ja aus, nur um an etwas zu kommen. Ich führe nur mehrere Beziehungen, aber ich liebe ja alle."

Im Einzelinterview klärt der Bodybuilder dann auf: "Nach der Norm hatte ich noch nie eine Beziehung. Nach der Yannic-Norm bin ich immer noch in zwei Beziehungen. So ist das." Der 22-Jährige steht anscheinend mehr auf unverbindliche Partnerschaften. Ob Gerda dann Nummer 3,5 sein möchte oder Yannic doch lieber in die Wüste schickt, bleibt abzuwarten.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" im Special bei RTL.de.

TVNOW Yannic Dammaschk, Bachekorette-Kandidat 2019

Anzeige

TVNOW Bachelorette-Kandidat Yannic Dammaschk

Anzeige

TVNOW Gerda Lewis und Bachelorette-Kandidat Yannic

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de