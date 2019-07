Kriselt es etwa wieder bei Jenefer Riili und Matthias Höhn (23)? Nachdem die Berlin - Tag & Nacht-Stars ihre Liebe im Januar 2018 öffentlich gemacht hatten, verkündeten sie kurz darauf, dass sie Nachwuchs erwarten. Kurz vor Baby Milans Geburt trennten sie sich – näherten sich anschließend aber wieder an und wurden zu einer glücklichen Familie. Weil die zwei aber gerade kaum mehr aktiv in den sozialen Medien sind, machen sich ihre Fans Sorgen: Stecken Jenefer und Matze aufgrund ihrer Elternschaft erneut in der Krise?

In seinem neuesten YouTube-Video schafft das Paar jetzt Klarheit. "Beziehungskrise Ja oder Nein nach einem Jahr Eltern? Ich würde auf jeden Fall sagen: Nein!", stellt Matze gleich zu Beginn des Clips klar. "Ich finde sogar, dass unsere Beziehung seit Milan stärker geworden ist", stimmt Jenefer ihrem Liebsten zu. Sie achteten stets darauf, dass ihre Beziehung nicht unter all ihren elterlichen Pflichten leidet.

"Milan ist schon Nummer eins bei uns, aber dennoch vergessen wir uns nicht", betont die TV-Darstellerin. Wenn sie und Matthias ab und zu einen Abend nur zu zweit brauchten, erkläre sich immer ein Familienmitglied dazu bereit, ihnen den kleinen Milan für ein paar Stunden abzunehmen.

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn mit seinem Sohn Milan

Instagram / jenefer_riili Matthias Höhn und Jenefer Riili mit Sohn Milan

Instagram / jenefer_riili Jenefer Riili in München, Juli 2019

