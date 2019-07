Wenn Danny da Costa auf dem Fußballplatz am Boden liegt, simuliert er sehr wahrscheinlich nicht. Der Fußballprofi von Eintracht Frankfurt versucht nämlich stets, den Kontakt zum Grün zu vermeiden. Der DFB-Pokalsieger von 2018 leidet nämlich an einer Erkrankung, die ihm seinen Job häufig ziemlich schwer macht: Danny hat eine Rasenallergie – und das ist für einen Berufskicker ganz schön nervig.

Tatsächlich braucht es nicht viel, bevor seine Haut reagiert: "Wenn ich hinfalle und mit dem Rasen in Kontakt komme, fängt es sofort an, zu jucken", offenbarte der 26-Jährige gegenüber Bild. Das sei vor allem am Oberkörper der Fall, an den Beiden hingegen sei es nicht ganz so schlimm. Seltsamerweise traten die Symptome erst vor einigen Jahren zum ersten Mal auf – obwohl er seit seiner frühesten Jugend auf dem Platz steht. "Als Kind hatte ich Neurodermitis, aber das hängt nicht damit zusammen", wunderte sich Danny weiter. Um sich gegen unnötiges Jucken zu schützen, trägt er immer ein langes Funktionsshirt unter seinem Trikot.

Die Marke Nike, die für seinen Verein die Ausrüstung stellt, fertigt mittlerweile nur noch vereinzelt langärmlige Jerseys, will Danny in Zukunft aber mehr unterstützen. "Auf die Schnelle für ihn Langarm-Trikots zu produzieren, geht nicht. Aber bei Eintracht werden ihm die kurzen jetzt umgenäht", erklärte ein Verantwortlicher gegenüber dem Boulevard-Medium. So kann der Verteidiger in der nächsten Saison hoffentlich beschwerdefrei sein Bestes geben.

Getty Images Danny da Costa, Spieler von Eintracht Frankfurt

Getty Images Danny da Costa im Viertelfinale der Europaleague

Getty Images Danny da Costa und Jonathan Tah

