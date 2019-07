Heiße Busen-Show bei Lena Gercke (31)! Seit ihrem Sieg in der allerersten Staffel von Germany's next Topmodel ist die Blondine als angesagtes Model unterwegs. Neben ihrem Job als Laufstegschönheit verdreht die Marburgerin ihren Fans mit coolen Fotos auf Social Media den Kopf. Jetzt sorgt die 31-Jährige erneut für einen echten Wow-Moment: Für ein Shooting posiert Lena super-sexy – und trägt dabei nur einen durchsichtigen Body und Cowboystiefel!

Auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte die Moderatorin am Sonntagmorgen einen Schnappschuss, der bei ihren Followern für Schnappatmung sorgte: Nur mit einem schwarzen Cut-out-Einteiler, der ihre Brüste eher dürftig verdeckt, und derben Boots bekleidet schaut Lena in die Kamera. Ganz im Cowgirl-Stil formt sie dabei mit ihren Händen eine Pistole – und trifft ins Schwarze: In der Kommentar-Spalte hagelt es regelrecht Komplimente. "Tolles Foto!", "Was für eine Frau" und "Wow, ich dreh ab!", schwärmen ihre Bewunderer.

Auch ihre Promi-Follower sind von Lenas Sexappeal angetan. So kommentierte Riccardo Simonetti das Bild nur mit "Die Heißeste", Jasmin Wagner (39) schrieb: "Dieses Girl ist on fire" und GNTM-Kollegin Yvonne Schröder gab sich mit "Yes, Baby!" ebenfalls begeistert. Wie gefällt euch die verführerische Aufnahme von Lena? Stimmt in unserer Umfrage ab.

Getty Images Lena Gercke bei der About You Fashion Week 2019

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Model und Moderatorin

AEDT/WENN.com Riccardo Simonetti und Lena Gercke beim Dreamball 2018

