Selten: Lena Gercke und Dustin Schöne turteln auf Red Carpet

Lena Gercke (36) und Dustin Schöne (39) liefern auf der "LeGer Christmas Party" einen seltenen Paarauftritt. Das Model trug ein weißes Satinkleid mit tiefem Ausschnitt und hohem Beinschlitz sowie eine Stola. Der Regisseur kombinierte zum Look seiner Freundin einen schicken Smoking. Für die Kameras posieren die beiden total verliebt und innig. Der gemeinsame Auftritt auf dem roten Teppich ist etwas ganz Besonderes: Eigentlich überlässt Dustin in der Regel seiner Lena das Rampenlicht.

Doch nicht nur die Outfits von Lena und Dustin sind ein echter Hingucker. Auch die Feier kann sich sehen lassen. "Unsere 'LeGer Christmas Party' ist für mich mein absolutes Highlight im Jahr", schwärmt die einstige Germany's Next Topmodel-Gewinnerin im Interview mit spot on news und fügt hinzu: "Ich freue mich jedes Mal unglaublich darauf. Es ist eine wirklich herzliche, sehr familiäre Christmas Party, bei der jeder Spaß haben soll, und wir haben uns wirklich sehr viel Mühe gegeben und viele Monate geplant, um heute gemeinsam mit unseren Gästen einen wunderschönen Abend und eine tolle Nacht zu verbringen."

Auch privat liebt Lena die vorweihnachtliche Zeit, wie sie weiter in dem Interview ausplaudert: "Wir haben unseren Weihnachtsbaum seit zwei Wochen zu Hause stehen. Ich liebe es einfach, früh mit der ganzen Weihnachtsdekoration zu starten; das bringt einen natürlich schnell in Weihnachtsstimmung." Geschenke für ihre Liebsten habe sie aber noch nicht: "Ich werde mich aber sehr bald darum kümmern, um nicht alles Last Minute erledigen zu müssen." Dustin und Lena sind seit 2019 ein Paar und haben zwei gemeinsame Töchter.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lena Gercke, Model

Anzeige Anzeige

Getty Images Lena Gercke, Model

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige