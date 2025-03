Lena Gercke und Johannes Huebl kommen als Juroren zu GNTM

Am Mittwoch geht es für die Boys von Germany's Next Topmodel wieder auf den Laufsteg. Diesmal dreht sich dabei alles um das Hindernis der Treppen: Auf einem sehr futuristischen und minimalen Catwalk müssen sie ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Dabei darf eine kompetente Jury natürlich nicht fehlen. Moderatorin und Modelchefin Heidi Klum (51) hat sich dafür zwei ganz besondere Promis zur Unterstützung dazugeholt: Supermodel Lena Gercke (37) und Männermodel Johannes Huebl werden mit ihr die Kandidaten beurteilen. Als GNTM-Alumni der ersten Stunde warnt Lena die Jungs gutherzig vor: "Alles sehr clean, alles sehr geradlinig, kein Chichi. Wir haben so ein paar Stolpersteinchen heute auf dem Catwalk."

Lena und Johannes beeindrucken die diesjährigen Kandidaten sehr, wie Mattes schwärmt: "Tatsächlich muss ich sagen, dass alle Augen erst mal auf Lena Gercke waren, weil sie ist das erste Topmodel. Sie weiß genau, was hier abgeht. Es ist cool, dass sie in Begleitung mit Johannes Huebl da ist, weil er natürlich Männermodel ist und noch speziellere Tipps geben kann." Auch Johannes ist schon seit Jahren in der Branche aktiv und gilt somit als Vorbild für die angehenden Models in der Show. Vor allem, weil er schon für große Modehäuser wie Ralph Lauren, Tommy Hilfiger und Hugo Boss über den Laufsteg schreiten durfte.

Ob die Catwalk-Challenge dieser Folge besser ankommt als die Herausforderungen der letzten Folgen, bleibt abzuwarten. Fans kritisierten in der vergangenen Woche, dass die Laufstege der Jungs viel zu einfach gewesen wären. Im Vergleich dazu hätten es ihrer Meinung nach die Mädels dieser Staffel viel schwerer gehabt. Dabei mussten die Herren in der vergangenen Folge über nasses Kopfsteinpflaster und an großen Pfützen vorbei manövrieren, was nicht allen leichtgefallen ist. Viele der Kandidaten haben noch gar keine Modelerfahrung, weswegen das Treppensteigen der morgigen Folge für viele zur Stolperfalle werden könnte.

Anzeige Anzeige

ProSieben/Daniel Graf Heidi Klum mit Lena Gercke und Johannes Huebl als GNTM-Jury

Anzeige Anzeige

ProSieben / Daniel Graf Heidi Klum und die GNTM-Kandidaten

Anzeige Anzeige