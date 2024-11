So verbringen Lena Gercke und Dustin Schöne Weihnachten

In weniger als einem Monat steht Weihnachten vor der Tür, und für das Model Lena Gercke (36) könnte die Vorfreude kaum größer sein. Die Fernsehmoderatorin plant, die Feiertage gemeinsam mit ihrem Ehemann Dustin Schöne (39) und ihren Kindern, den Töchtern Zoe und Lia, im Kreis der Familie zu verbringen, wie sie im Gespräch mit RTL verrät: "Wir sind immer mit der ganzen Familie zusammen und genießen da wirklich richtig Family-Quality-Time, fernab von all dem Trubel." Während Lena voll und ganz in Weihnachtsstimmung ist, erweist sich ihr Partner Dustin als echter Grinch.

Beim Thema Weihnachten scheiden sich im Hause Gercke und Schöne nämlich die Geister. "Diese Weihnachtsliebe teilen wir nicht", verrät der GNTM-Star in dem Interview. Ihr Liebster kommt dem Weihnachtszauber aber nicht aus: "Er muss mitziehen. Da kommt er gar nicht drumherum – denn ich bin der größte Weihnachtsfan überhaupt und ich stecke hier alle bei uns zu Hause damit an. Er ist das jetzt gewohnt, dass er einfach mitmachen muss", erzählt Lena.

Auf der "LeGer Christmas Party" legten Lena und Dustin vor wenigen Tagen einen bezaubernden Auftritt hin: Während die 36-Jährige in einem weißen Satinkleid mit tiefem Ausschnitt und einer eleganten Stola über den roten Teppich schritt, schlüpfte der zweifache Papa für das Event in einen schicken Smoking.

Instagram / dustin_schoene Dustin Schöne und Lena Gercke im Februar 2023

Getty Images Lena Gercke und Dustin Schöne

