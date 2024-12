Lena Gercke teilt amüsante Einblicke in Datenight mit Dustin

Lena Gercke (36) und Dustin Schöne (39) sind ein Herz und eine Seele. Mit ihrem Liebesleben halten sich die erste Germany's Next Topmodel-Gewinnerin und der Filmregisseur jedoch ziemlich bedeckt. Nun macht das Paar eine Ausnahme und teilt einen privaten Moment der Zweisamkeit, der schmunzeln lässt. In einem aktuellen Instagram-Video ist zu sehen, wie Lena und Dustin zusammen im Bett liegen: Während das Model hellwach scheint, schlummert ihr Mann bereits im Land der Träume. "Wenn du eine Datenight im Monat hast...", witzelt Lena und fragt ihre Fans humorvoll: "Und was habt ihr so für Dates?"

Dass die 36-Jährige solch einen unverblümten Einblick in ihre Beziehung gewährt, stößt bei ihren Fans auf große Begeisterung. "Wenigstens schnarcht er nicht", "Alle Eltern mit Kleinkindern sind jetzt beruhigt… Es ist überall dasselbe" oder "Oh Gott nein, wie lustig bitte – zum Piepen", lauten nur einige der amüsierten Reaktionen in der Kommentarspalte.

Lenas und Dustins Liebesgeschichte gleicht einem Bilderbuch: Inzwischen gehen die beiden seit über fünf Jahren gemeinsam durchs Leben. Im Sommer 2020 durften sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs auf der Welt begrüßen. Ihre zweite Tochter erblickte im Dezember 2022 das Licht der Welt. Auf die Frage, wie Lena den Alltag mit Kindern stemme, verriet sie im Gala-Interview: "Ich versuche, mir kleine Inseln einzubauen. So etwas wie eine Stunde zum Sport gehen, mal eine Stunde eine Massage einzuschieben. Aber ganz ehrlich: Für mich ist Quality Time die Zeit mit meiner Familie."

Dustin Schöne und seine Tochter Zoe

Lena Gercke, Model

