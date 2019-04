Nun ist klar: Lena Gercke (31) und Dustin Schönes Netzbeiträge der vergangenen Wochen hingen zusammen! Fans fragten sich insbesondere Ende Februar, ob die Blondine wieder in festen Händen sei – sie hatte Fotos aus der Wüste Dubais und von den Malediven geteilt und ganz zufällig hielt sich der Unternehmer zeitgleich an diesen Orten auf. Anfang April lösten die zwei das Rätsel um ihre vermeintliche Turtelei auf, indem die GNTM-Siegerin ein erstes Knutsch-Pic veröffentlichte. Jetzt beweist Dustin mit seinem Social-Media-Posting, dass er und Lena tatsächlich zusammen in Dubai waren!

Mit einem simplen "Throwback" untertitelte er den Urlaubsschnappschuss auf Instagram. Darauf posiert er mit Lena auf einem Quad in der Wüste, außerdem sind die Vereinigten Arabischen Emirate als Ort angegeben. Die 31-Jährige schmiegt sich auf dem Bild eng an den Beau und legt ihren Arm um ihn. Die Follower des Werbefilm-Regisseurs sind sich spätestens nach diesem Post sicher, dass die beiden ein Paar sind. Einer von vielen Usern gratulierte dem passionierten Angler unter dem Foto und kommentierte: "Ein guter Fang!"

Im Winter war Dustin noch allein auf einem Wüstenfahrzeug zu sehen. Meint ihr, die Fans der beiden werden in Zukunft noch mehr Turtel-Fotos zu sehen bekommen? Stimmt in der Umfrage ab!

Instagram / lenagercke Lena Gercke und Dustin Schöne

Instagram / dustin_schoene Dustin Schöne, Werbefilm-Regisseur

Instagram / dustin_schoene Dustin Schöne in der Wüste

