Diesen "Rosenkrieg" wollte Jennifer Frankhauser (26) eigentlich nie führen! Nach der Trennung von Fitness-Model Hakan Akbulut stellte die 26-Jährige klar, dass sie nicht weiter über das Beziehungs-Ende reden wolle. Doch heute veröffentlichte Hakan selbst ein Video über das Liebes-Aus und warf seiner Verflossenen viele Vorwürfe an den Kopf – unter anderem beschwerte er sich darüber, dass Jenny ihn fürs TV habe ausnutzen wollen. Nun sah sich die Sängerin gezwungen, Stellung zu beziehen: Sie wehrte sich im Netz gegen die krassen Anklagen ihres Ex-Freundes!

In ihrer Instagram-Story sprach die Neu-Brünette direkt zu ihren Fans: "Um eine Sache klar zustellen: Dass ich ihm eine Gage aushandle, wenn er den ganzen Tag mit uns dreht, habe ich nur gut gemeint, damit er auch Geld verdient. Ich habe ihn nie für irgendwas ausgenutzt, ich habe mir alles, was ich habe, selbst aufgebaut." Sie habe dafür nie einen Mann gebraucht und brauche auch jetzt keinen Mann. "Es stimmt, wir hatten in naher Zukunft eine Produktion zusammen geplant, aber ich habe das nur zugesagt, weil ich nicht so eine lange Zeit ohne ihn sein wollte."

Ein weiterer Vorwurf von Hakan: Am 29. Juli sollen in der Sendung "Promis privat" bereits abgedrehte Szenen gezeigt werden, in denen Jenny Dates hat. Hakan wollte, dass Jenny die Ausstrahlung verhindert, was sie nach seiner Aussage nicht machen wollte. Auch dazu äußerte sich die Influencerin: "Meine Mama hat für mich für die Show Dates organisiert, aber da war mein Traummann nicht dabei und das war auch vor der Zeit mit Hakan." Sie habe die Ausstrahlung verhindern wollen, doch das habe nicht geklappt. Außerdem arbeite sie fürs TV und verdiene damit auch ihr Geld.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Hakan Akbulut im Juli 2019

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jennifer Frankhauser und Hakan Akbulut

Anzeige

Instagram / hakan.akbulut.official Hakan Akbulut im Dezember 2018

Anzeige

Auf wessen Seite steht ihr? Ich glaube Jenny! Ich bin Team Hakan Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de