Wann und wo werden sich Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) das Jawort geben? Diese Frage brennt den Fans des Power-Pärchens bereits unter den Nägeln, seitdem der Tokio Hotel-Gitarrist dem Topmodel an Heiligabend 2018 die Frage aller Fragen stellte. Details zur Hochzeit sind bislang aber ein wohlgehütetes Geheimnis, das sogar die Vermutung aufwarf: Die beiden haben möglicherweise schon heimlich geheiratet. Ein eindeutiger Post der Blondine liefert jetzt aber die Info: Der große Tage ist noch nicht gekommen!

Auf Instagram teilte die 46-Jährige einen Schnappschuss, auf dem sie sich oben ohne und lediglich in einen String gehüllt in der Sonne räkelt. "Ich arbeite an meiner Bräune und an der To-Do-Liste für die Hochzeit", schrieb sie zu der sexy Momentaufnahme. Auf einem zweiten Pic zeigt sie ihren Followern nicht nur ihren knackigen Po, sondern auch Zettel und Stift für wichtige Notierungen.

Seit Wochen halten sich die Gerüchte hartnäckig, Heidi und Tom könnten sich in Bella Italia trauen lassen – vor der Küste der Insel Capri. Anhaltspunkte für die Mutmaßungen gibt es aber nicht. Die Fans dürfen also weiterhin raten, wann und wo es endlich so weit sein wird.

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Juli 2019

Getty Images Heidi Klum in Paris

ActionPress / SIPA PRESS Heidi Klum und Tom Kaulitz im Mai 2018

