Die Gerüchte nehmen einfach kein Ende! Seitdem bekannt ist, dass Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) heiraten werden, wird wie wild spekuliert. Den Fans brennen dabei vor allem zwei Fragen unter den Nägeln: Wann geben sich die Turteltauben das Jawort und wo? Die Zeremonie soll angeblich auf Capri stattfinden – ein ganz besonderer Ort für die Germany's next Topmodel-Jurorin und ihren Verlobten.

Wie ein Insider gegenüber Daily Mail ausplauderte, sollen die Feierlichkeiten tatsächlich auf der italienischen Felseninsel stattfinden – und das bereits im kommenden Monat. Dabei ist der Ort nicht zufällig gewählt. Das Paar hatte dort einen ihrer ersten gemeinsamen Urlaube genossen. "Sie sind letztes Jahr nach Capri gefahren, sind geschwommen und hatten einen tollen Trip", wird der Informant zitiert. Während der Reise soll der 46-Jährigen klar geworden sein, dass der Tokio Hotel-Gitarrist ihr Seelenverwandter ist...

Heidi und Tom haben sich bislang selbst noch nicht zu den Munkeleien geäußert – damit ist Capri als Hochzeits-Location also offiziell nicht bestätigt. Feststeht allerdings, dass der Termin nicht mehr in allzu weiter Ferne liegt. Immerhin entführte Toms Zwillingsbruder Bill Kaulitz (29) den Bräutigam in spe am Wochenende zu einem aufregenden Junggesellenabschied.

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz, Juni 2019

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum

ActionPress / SIPA PRESS Heidi Klum und Tom Kaulitz im Mai 2018

