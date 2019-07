Dass Johannes Haller (31) Papa-Potenzial hat, stellte Yeliz Koc (25) schon vor einiger Zeit fest! In einer Umfrage hatte das ehemalige Bachelor-Girl von seinen Fans wissen wollen, ob sie sich ihren Liebsten als Familienvater vorstellen könnten – und die Antwort fiel eindeutig zugunsten des Bachelor in Paradise-Teilnehmers aus. Konkrete Baby-Pläne gab es zu diesem Zeitpunkt zwar noch nicht, doch Yeliz machte bereits klar, dass sie sich beide auf jeden Fall Kinder wünschen würden. Jetzt fragte Promiflash bei ihr nach, wie es mittlerweile in Sachen Nachwuchs aussieht.

"Johannes würde am liebsten letzte Woche schon", erklärte die Beauty bei der HelloBody Summer Party im Promiflash-Gespräch. Alle ihre Freunde seien gerade im Baby-Fieber – und davon ließen sich die beiden Turteltauben offenbar anstecken. Doch ganz so schnell, wie von Johannes gewünscht, soll es dann doch nicht soweit sein. "Vielleicht nächstes Jahr – wir haben eigentlich schon beschlossen, nächstes Jahr kann es ruhig soweit sein", plauderte die 25-Jährige aus.

Aktuell sei für das Baby-Projekt hingegen keine Zeit. Yeliz möchte erst einmal arbeiten und Geld verdienen. Derweil freue sich Johannes schon total auf seine Vaterrolle.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Sommer 2019

Instagram / _yelizkoc_ Johannes Haller und Yeliz Koc

Instagram / _yelickoc_ Johannes Haller und Yeliz Koc

