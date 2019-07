Tennis-Star Alexander Zverev (22) kann nicht ohne seine Olga! Ende Januar hatte der Sportler seine Liebe zu der Russin öffentlich gemacht, nachdem wild über eine Liaison der beiden diskutiert wurde. Doch ihre Beziehung hielt nicht lange: Nur drei Monate nach ihrem Outing verkündete der Profi-Sportler, dass er wieder solo unterwegs sei. Ohneeinander können die zwei aber offenbar auch nicht: Neuerdings gehen die Turteltauben nun doch wieder gemeinsam durchs Leben!

Am Dienstag zeigte sich das Paar zusammen auf einer Party in Hamburg. Laut Bild haben die beiden 22-Jährigen gemeinsam in einem Hotel eingecheckt und kamen am Abend Händchen haltend zu dem Event. Der Hamburger selbst wollte sich zwar nicht zu dem Liebes-Update äußern, dafür gab jedoch seine Partnerin ein kurzes Statement ab. "Ja, wir sind wieder ein Paar", verkündete die Beauty.

Alexander und Olga kennen sich bereits seit ihrem 12. Lebensjahr. Knapp drei Jahre nach ihrem ersten Treffen versuchten sie es zum ersten Mal als Liebespaar. Ob ihre Beziehung nun länger halten wird? Was meint ihr? Stimmt ab!

Instagram / olyasharypova Alexander Zverev und Olga Sharypova

Getty Images Alexander Zverev im April 2019 in Barcelona

Instagram / alexzverev123 Olga Sharypova und Alexander Zverev

