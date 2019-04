Krisen-News von Alexander Zverev (22)! Erst Ende Januar machten der Tennis-Star und die Russin Olga Sharypova nach vielen Spekulationen ihre Beziehung bekannt. Mit einem eindeutigen Turtel-Video in den sozialen Medien räumten sie alle Zweifel aus dem Weg. Damals wirkten die beiden total happy und verliebt – doch das gemeinsame Glück währte nicht lange: Der Profi-Sportler und die 22-Jährige haben sich getrennt!

Alex befindet sich gerade wegen eines Turniers in München und verkündete bei einer Pressekonferenz am Sonntag das Aus seiner Beziehung, wie die Morgenpost berichtet. Doch nicht nur die Trennung von Olga muss der Hamburger momentan verkraften – auch die Zusammenarbeit mit seinem Manager ist zu einem Ende gekommen. Trotzdem hoffe der Tennis-Profi, dass ihm mit der Sportveranstaltung in der bayrischen Landeshauptstadt ein Neustart gelingt. "Ich bin einfach glücklich, jetzt gerade in meinem Leben auf dem Tennisplatz zu sein", verriet er.

Erst vor Kurzem kursierten Gerüchte um Alex und das Model Lena Gercke (31). Den beiden wurden ein Flirt nachgesagt, nachdem sie im vergangenen Jahr auf einem Ball in München gesichtet worden waren. Doch der Sportler stellte in einem Interview klar: "Lena ist ein unglaublich nettes Mädchen, sie ist unglaublich hübsch und unglaublich sympathisch. Wir sind wirklich eng miteinander. Aber wir waren nie ein Paar."

Instagram / olyasharypova Alexander Zverev und Olga Sharypova

Anzeige

Getty Images Alexander Zverev beim Shanghai Masters-Turnier

Anzeige

Getty Images Lena Gercke und Alexander Zverev

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de