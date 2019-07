Sind sie nun getrennt oder nicht? Der Beziehungsstatus der Serienstars Lili Reinhart (22) und Cole Sprouse (26) sorgt aktuell bei den Fans für mächtig Verwirrung: Ein Freund soll bestätigt haben, dass ihre Beziehung zu Ende sein soll. Besonders pikant: Auch wenn sie privat tatsächlich kein Paar mehr sein sollten – in Riverdale spielen sie nach wie vor ein Couple. Wie wäre das wohl für Lili und Cole? Darüber hat sich die 22-Jährige ebenfalls vor einigen Wochen Gedanken gemacht!

Im Doppel-Interview mit dem W-Magazin, das Lili und Cole zusammen gemacht hatten, deutete die Blondine an, dass eine Trennung die Zusammenarbeit am Set etwas komplizierter machen würde: "Es ist komisch, Schauspieler zu sein, man muss sich mit Dingen auseinandersetzen, mit denen sich andere nicht herum schlagen müssen." Gleichzeitig stellte Cole in dem Gespräch aber eine Sache klar: Ihn kümmere es nicht, was andere Leute über sie denken würden. "Mein Glück und ihr Glück sind das Wichtigste."

Mit der Illustrierten sprach das Paar auch über seine Liebe: "Niemand weiß, wie lange wir schon zusammen sind, und niemand wird es je wissen, bis wir bereit sind, es zu teilen. Niemand weiß, wie wir uns verliebt haben, außer unseren engen Freunden und uns. Es ist wirklich etwas Besonderes", schwärmte die blonde Beauty.

Collage: Getty Images Schauspieler Lili Reinhart und Cole Sprouse

Netflix Mediencenter Cole Sprouse als Jughead und Lili Reinhart als Betty in "Riverdale", Staffel 2

Getty Images Lili Reinhart und Cole Sprouse auf der Filmpremiere von "Five Feet Apart"

