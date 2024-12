Lili Reinhart teilt lustige Weihnachtskarte mit ihrem Jack

Lili Reinhart (28) und ihr Freund Jack Martin haben sich etwas ganz Besonderes überlegt, um ihre Fans in Feiertagsstimmung zu versetzen. Auf Instagram teilte die Riverdale-Bekanntheit eine Reihe von Bildern eines lustigen Weihnachtsshootings, das auch ihren Hund Milo mit einbezog. In 90er-Jahre-inspirierten Outfits posierten die drei als kleine Weihnachtsfamilie: Lili trug einen grünen Pullover mit Weihnachtsmuster und klobige Sneaker, Jack war in Jeansshorts und blauen Tennissocken zu sehen. Sogar Milo kam festlich gekleidet daher – in einem roten Pullover. Die Fotos zeigen sie in witzigen Posen, wie etwa mit Milo auf Jacks Rücken.

"Frohe Weihnachten und schöne Feiertage von unserer kleinen Familie", schreibt die Schauspielerin unter ihre Schnappschüsse. Die Mischung aus dem nostalgischen Stil und bewusst verklemmten Posen kommt bei den Fans hervorragend an. Die Fans der Schauspielerin und des Social-Media-Stars reagierten begeistert auf die unkonventionelle Weihnachtskarte, die schnell tausende Likes sammelte. Besonders der stilvolle Auftritt von Milo sorgte für Lacher – der kleine Hund scheint mittlerweile ein ebenso beliebter Star bei ihren Followern zu sein. "Milo in seinem Rollkragenpullover ist das Beste, was ich je gesehen habe" und "Das ist so ikonisch und süß", schreiben zwei Fans.

Lili und Jack sind seit Frühjahr 2023 ein Paar und scheinen total happy miteinander zu sein. Nach der Trennung von ihrem einstigen Serienkollegen Cole Sprouse (32) hielt die Schauspielerin ihr Liebesleben zunächst aus der Öffentlichkeit zurück. Doch seit sie mit dem "La Brea"-Star zusammen ist, zeigt sie wieder gern Einblicke in ihr Privatleben. Immer wieder teilt sie süße Schnappschüsse und witzige Bilder von sich, Jack, Milo oder ihrem Leben.

Instagram / lilireinhart Jack Martin, Lili Reinhart und ihr Hund Milo

Instagram / lilireinhart Jack Martin und Lili Reinhart, 2023

