Lili Reinhart äußert sich zu ihrer chronischen Erkrankung

Lili Reinhart (28) hat offenbart, dass sie an einer chronischen Erkrankung leide, die 2024 zum schwierigsten Jahr ihres Lebens gemacht habe. In einem Interview mit dem Magazin Self und einem Instagram-Post sprach die Schauspielerin über ihre Diagnose: interstitielle Zystitis, eine Erkrankung, bei der die Blase oder die Blasenwand entzündet ist. Die Beschwerden begannen während Dreharbeiten in Deutschland, als sie Symptome eines Harnwegsinfekts verspürte, aber keine genaue Ursache festgestellt werden konnte. Erst nach zahlreichen Krankenhausbesuchen und Untersuchungen fand sie in Los Angeles eine Erklärung für ihre unspezifischen Symptome.

Neben der Blasenerkrankung suchte die Riverdale-Darstellerin auch nach Antworten für weitere gesundheitliche Probleme, darunter eine mögliche Autoimmun- oder Entzündungskrankheit. Ihre Beschwerden führten zu Haarausfall, Gewichtszunahme und psychischen Belastungen. In ihrem Instagram-Post betonte Lili die Wichtigkeit, für die eigene Gesundheit einzutreten und sich nicht von Ärzten abweisen zu lassen. Die Erfahrungen ihrer Großmutter, die erst nach monatelangem Kampf mit den Ärzten eine Krebsdiagnose erhielt, inspirierten Lili, ihre Geschichte öffentlich zu teilen. "Hört auf euren Körper, und akzeptiere kein 'Nein' als Antwort. Lass dir von einem Arzt nicht sagen, dass alles in Ordnung ist, wenn du weißt, dass es etwas gibt", erklärte sie.

Lili, die auch für ihre Offenheit zu psychischen Gesundheitsthemen bekannt ist, gibt sich kämpferisch. Privat sprach die 28-Jährige bereits öfter über den Druck in Hollywood und die Herausforderungen, sich trotz gesundheitlicher und persönlicher Rückschläge treu zu bleiben. Neben ihrer schauspielerischen Karriere engagiert sich Lili zunehmend für Themen, die Frauen betreffen. Ihre Fans schätzen sie nicht nur für ihre Rollen, sondern auch für ihren Mut, solche Themen öffentlich zu machen und anderen Betroffenen eine Stimme zu geben.

Instagram / lilireinhart Lili Reinhart, Januar 2025

Instagram / lilireinhart Lili Reinhart teilt ein Foto aus einem deutschen Krankenhaus

