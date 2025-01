Lili Reinhardt wurde während Dreharbeiten chronisch krank

Lili Reinhart (28) hat sich im Netz mit einem Statement über ihre gesundheitlichen Herausforderungen in den vergangenen Monaten ihren Fans geöffnet. Die Riverdale-Darstellerin erzählt auf Instagram, dass sie während der Dreharbeiten für ihren neuen Film unter mysteriösen Symptomen, die denen einer Blasenentzündung ähneln, litt. Erst einige Zeit später erhielt sie die Diagnose Interstitielle Zystitis – eine chronische, nicht-bakterielle Entzündung der Harnblasenwand. Trotz ihrer Erkrankung stand Lili weiterhin vor der Kamera, um der Produktion gerecht zu werden. Die Schauspielerin erklärt: "Die Diagnose machte das Jahr 2024 zum schwersten Jahr meines Lebens."

Lili postet eine Reihe von Fotos, die das Gesagte untermalen. Die Bilder zeigen die 28-Jährige während zahlreicher Arztterminen, in Krankenhäusern und unter Schmerzen. Zudem teilt sie einige emotionale SMS, die sie selbst während dieser Zeit verfasste. So schrieb sie unter anderem: "Ich bin einfach nur unglücklich. Meine Lebensqualität ist so schlecht, weil ich wegen meiner Blase kaum mein Haus verlassen kann." Zudem gibt sie preis, dass Ärzte bei ihr eine bislang nicht diagnostizierte Autoimmunkrankheit vermuten. "Das Wichtigste, was ich aus dieser Erfahrung mitgenommen habe, ist die absolute Notwendigkeit, sich für die eigene Gesundheit einzusetzen", betont sie und fordert ihre Fans auf, sich diese Botschaft zu Herzen zu nehmen.

Lili nutzt regelmäßig ihre Reichweite im Netz, um über Themen rund um Gesundheit aufzuklären und sich selbst von einer nahbaren Seite zu zeigen. Vor rund einem Jahr gab sie bekannt, dass bei ihr Alopezie diagnostiziert wurde – der Begriff umfasst verschiedene Ausprägungen von Haarausfall. "Mitten in einer schweren depressiven Episode wurde bei mir Alopezie diagnostiziert", verriet sie damals auf TikTok und zeigte, wie sie gegen die Krankheit ankämpft.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lili Reinhart, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Lili Reinhart beim "Armani Beauty Dinner" in Venedig

Anzeige Anzeige