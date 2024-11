Lili Reinhart hatte es durch Akne beim Schauspielern schwer

Lili Reinhart (28) hat sich kürzlich über ihre jahrelange Erfahrung mit Akne geäußert. Die Schauspielerin ist bekannt durch ihre Rolle als Betty Cooper in der beliebten Serie "Riverdale". Bei der Einführung ihrer neuen Hautpflegemarke "Personal Day" in West Hollywood erklärte sie gegenüber People Magazine, dass das Leben mit Akne in der Film- und Fernsehindustrie oft isolierend sein kann. "Ich fühlte mich, als müsste ich mich verstecken", sagte die Schauspielerin und schilderte die Scham, die sie in ihrer Jugend empfand. Die 28-Jährige hofft, durch ihre offene Diskussion über Akne anderen Menschen zu helfen, die mit ähnlichen Problemen kämpfen.

Lili berichtete, dass sie seit ihrem zwölften Lebensjahr unter Akne leidet und dass dies zu erheblichen psychischen Belastungen geführt hat. Sie betonte, wie wichtig es ihr sei, das Gespräch über Hauterkrankungen fortzuführen und mehr Prominente dazu zu ermutigen, offen darüber zu sprechen. Ihre eigenen Erfahrungen hätten sie dazu inspiriert, eine Hautpflegemarke ohne schädliche Inhaltsstoffe zu entwickeln. Mit "Personal Day" hat sie, laut eigenen Angaben, Produkte entwickelt, die darauf abzielen, die Haut mit der Zeit zu heilen und nicht einfach nur zu "reparieren". Die Marke wurde zusammen mit einer Mental-Health-Spezialistin und ihrer persönlichen Kosmetikerin entwickelt, um die psychologischen Auswirkungen der Hauterkrankung besser zu verstehen.

Bereits 2018 sprach Lili in einem Interview mit Glamour über ihre Probleme mit Akne und wie sie zu einer Form von Körperdysmorphie – einer Störung der Wahrnehmung des eigenen Körpers – geführt haben. Unterstützung fand sie damals bei der Sängerin Lorde (28), die ebenfalls unter chronischer Akne leidet. "Sie schrieb mir: 'Mädchen, ich verstehe dich. Ich bin total auf der gleichen Seite wie du'", erzählte Lili. Diese Worte hätten ihr Trost gespendet und sie dazu motiviert, andere Leidensgenossen zu ermutigen. Mit ihrer neuen Hautpflegemarke hofft sie nun, Teenagern und Erwachsenen das Gefühl zu geben, in einer Welt zu leben, die sichtbare Probleme mehr akzeptiert. Erst kürzlich teilte sie, dass sie auch unter Haarausfall leidet.

Instagram / lilireinhart Lili Reinhart im Oktober 2023

Getty Images Lili Reinhart, Schauspielerin

