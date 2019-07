Happy Birthday, Mary Jo Shannon! Für die Bewunderer des Kardashian-Jenner-Clans ist die Mutter von Momager Kris Jenner (63) eine echte Ikone: Mit ihrer amüsanten Art und ihrer Vorliebe für große Sonnenbrillen hat sich MJ längst in die Herzen der Fans geschlichen. Am Freitag feierte die in Arkansas geborene Powerfrau ihren 85. Geburtstag – und zu dem gratulierte Tochter Kris ihr mit süßen Worten im Netz!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die 63-Jährige mehrere gemeinsame Bilder mit ihrer Mama. Zu dem Posting schrieb sie liebevoll: "Happy Birthday, Mom. Du bist wahrhaftig eine Inspiration für mich und bereitest mir so viel Freude. Danke, dass du mich zu einer starken, unabhängigen Frau, wie du es bist, erzogen hast!" Die Unternehmerin schilderte außerdem, was für eine gute Mutter, Großmutter und Freundin MJ sei. "Ich bin gesegnet, dass Gott dich als meine Mutter ausgewählt hat. Ich liebe dich so sehr!", beendete sie ihren Beitrag.

Nicht nur Kris bemühte sich an MJs Ehrentag um schöne Worte. Auch Enkelin Khloe Kardashian (35) widmete ihrer Oma einen Post. "Wir sind alle so gesegnet, dich in unserem Leben zu haben. Danke, dass du mir die besten Tipps gibst und die faszinierendsten Geschichten erzählst. Du bist unsere Königin!", kommentierte die 35-Jährige ihr Foto, das sie mit dem Geburtstagskind und ihrer Tochter True Thompson (1) zeigt.

Jack-RS/X17online.com / ActionPress Mary Jo Shannon, Mutter von Kris Jenner

Anzeige

Getty Images Kris Jenner, Geschäftsfrau

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloe Kardashian mit ihrer Tochter True Thompson und ihrer Oma Mary Jo Shannon

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de