Vielleicht sollte Khloe Kardashian (34) diese Warnung ernst nehmen: Der Fremdgeh-Skandal ihres Ex-Verlobten Tristan Thompson (28), der sie mit Jordyn Woods (21) betrogen hatte, schlug ziemlich große Wellen im Kardashian-Jenner-Universum. In der aktuellen Staffel Keeping up with the Kardashians macht die 34-Jährige auch noch einmal vor laufender Kamera deutlich, wie schwer sie dieser Schlag wirklich trifft. In einem Interview verriet Khloe nun, dass ihre Oma einen ziemlich deutlichen Dating-Ratschlag parat hatte: Und Basketballer zu daten, war das sicherlich nicht – im Gegenteil!

Die Mom der kleinen True war mit ihren zwei Schwestern Kim (38) und Kourtney Kardashian (39) bei Jimmy Kimmel Live in Las Vegas zu sehen – und natürlich ging es auch um das aktuell ziemlich dramatische Liebesleben der 34-Jährigen. Ganz direkt fragte Jimmy sie: "Ist es an der Zeit, keine Basketballer mehr zu daten?" Damit spielt er nicht nur auf die Turbulenzen mit Basketballprofi Tristan an, sondern auch auf Khloes gescheiterte Ehe mit dem Ex-Basketballstar Lamar Odom (39). Darauf angesprochen reagierte sie: "Ich stimme dir zu, ich hätte auf MJ hören sollen, meine Oma, und ich sollte möglicherweise anfangen, Buchhalter zu daten oder so was in der Art."

Die Schwestern verrieten in der Sendung, dass ihre Großmutter mütterlicherseits, Mary Jo Shannon, nicht gerade selten Kritik an ihren Enkeln übe. Kim betonte jedoch, sie sei dabei "so unterstützend" und helfe ihr beispielsweise auch bei der Auswahl ihrer Instagram-Posts.

Getty Images Khloe Kardashian, TV-Star

Instagram / khloekardashian Khloe und Kourtney Kardashian

Getty Images Khloe Kardashian, Reality-Star

