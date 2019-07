Schwebt Kailyn Lowry (27) jetzt etwa gleich im doppelten Schwanger-Himmel? Für die Teen Mom-Bekanntheit geht Familie über alles: Die 26-Jährige ist bereits stolze Mutter von drei Jungs und gab erst Anfang des Jahres bekannt, sich ein weiteres Kind zu wünschen. Nun scheint es fast so, als sei es endlich so weit: Mit einem neuen Social-Media-Posting sorgte Kailyn jetzt für große Nachwuchs-Verwirrung!

Ist Kailyn wirklich wieder schwanger? Auf Instagram teilte die Blondine nun einen Schnappschuss von sich. Strahlend steht sie auf einer Veranda in einem schwarzen engen Outfit. Zugegeben: Ein Babybauch ist hier nicht in Sicht! Allerdings lässt die Bildunterschrift vermuten, dass dennoch Nachwuchs im Anmarsch sein könnte: "Es sind Zwillinge!", schrieb die Reality-Bekanntheit in Großbuchstaben zu dem glücklichen Foto – verlinkte allerdings auch auf einen Artikel von Life & Style, in dem aufgeklärt wird: Kailyn reagierte mit diesem Posting bloß auf einen fiesen Twitter-Kommentar!

Weil ein Follower sie auf dem Portal sarkastisch fragte, ob es nicht langsam mal wieder Zeit für sie sei, ein weiteres Kind auf die Welt zu bringen, erlaubte sich Kailyn einen Spaß und versetzte ihre gesamte Community damit in Aufruhr. Während aufmerksame Fans in den Kommentaren klarmachten: "Es sind keine Zwillinge, sie ist nicht schwanger", gratuliert der Großteil zum vermeintlichen Babyglück. Ob die Supporter diesen Scherz auch so zum Lachen finden, dürfte wohl fraglich sein...

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry mit ihren Söhnen Isaac, Lux und Lincoln

Anzeige

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry, "Teen Mom"-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry, "Teen Mom"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de