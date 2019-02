Ist bald Kind Nummer vier unterwegs? Eigentlich ist Kailyn Lowry (26) bereits stolze Mama von drei Jungs. Auch schon nach der Geburt ihres letzten Sohnes Lux Lopez, der 2017 das Licht der Welt erblickte, war der 26-jährige Teen Mom-Star offen für ein weiteres Baby. Nun hat Kailyn verkündet, dass sie tatsächlich gerne noch mal Mama werden möchte – aber nur von einem Mädchen! Das sorgte bei einigen Fans für Entrüstung.

Wie das britische OK! Magazine berichtet, hat Kailyn jetzt in einem Interview verraten, dass sie zwar auch immer Jungs wollte, aber davon bereits genug hätte: "Jetzt möchte ich ein Mädchen!" Sie gab an, dass sie hierfür auch bereit wäre, sich einer Geschlechtsauswahl zu unterziehen. Ein medizinisches Verfahren, mit dem versucht wird, das gewünschte Geschlecht des Nachwuchses zu kontrollieren. Zur Zeugung würde sie die Samenspende von einem der Väter ihrer Kinder verwenden, um sicherzustellen, dass nicht noch ein vierter Kindsvater in ihr Leben tritt.

Eine Entscheidung, die bei ihren Fans gar nicht gut ankam. Denn nachdem Kailyn den Artikel auf ihrem Instagram-Profil verlinkt hatte, erntete sie für ihre Familienplanung einen wahren Shitstorm. Mittlerweile wurde das Posting wieder gelöscht.

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry mit ihren Söhnen Isaac, Lux und Lincoln

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry mit ihren Söhnen Isaac, Lincoln und Lux

Instagram / kaillowry Kailyn Lowry, "Teen Mom"

