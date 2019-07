Wenn man über die berühmtesten und erfolgreichsten Hollywood-Schauspielerinnen der heutigen Zeit spricht, fallen sicherlich auch die Namen von Sandra Bullock (55) und Jennifer Aniston (50). Die beiden Frauen verbindet aber nicht nur eine erfolgreiche Karriere in der Filmindustrie, sondern – was viele nicht wissen – auch eine enge Freundschaft. Und das, obwohl sie in den 90ern sogar mal denselben Mann gedatet haben!

Im Jahr 2014 soll es bei Jennifer und Sandra bei einer Dinnerparty von Gwyneth Paltrow (46) freundschaftlich gefunkt haben. Beide sollen schnell erkannt haben, dass sie nicht nur ähnliche Ansichten vom Leben, sondern auch denselben trockenen Humor haben, verriet eine anonyme Quelle gegenüber Us Weekly. "Sie beide finden, dass die andere total lustig, aber auch gutherzig und auf dem Boden geblieben ist", so der Insider. "Sie sprechen und schreiben sich regelmäßig und gehen oft gemeinsam zum Dinner." Einer ihrer Lieblingsplätze soll das Clubhaus San Vicente Bungalows in West Hollywood sein, zu dem nur Mitglieder Zutritt haben. Konkurrenzgedanken gibt es zwischen Jen und Sandra keine: "Diese zwei sind sehr professionelle Frauen, die ihren Erfolg gegenseitig zelebrieren."

Von 1992 bis 1995 war Sandra mit Tate Donovan (55) verlobt, 1995 bis 1998 war Jennifer mit ihm in einer Beziehung. Doch das ist lange Vergangenheit und der gemeinsame Ex hat offensichtlich keinen Einfluss auf ihre enge Freundschaft.

FayesVision/WENN.com Jennifer Aniston, Schauspielerin

WENN Sandra Bullock, Schauspielerin

Online USA Tate Donovan und Jennifer Aniston

