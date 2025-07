Jennifer Aniston wünscht sich "Kill the Boss"-Neuauflage

Jennifer Aniston (56) hat nun verraten, dass sie sich eine Rückkehr zu ihrer Rolle in "Kill the Boss" wünscht. Gemeinsam mit ihrem guten Freund und Co-Star Jason Bateman (56) habe sie kürzlich über eine mögliche Neuauflage gesprochen. "Das kam neulich erst zur Sprache", sagte Jennifer gegenüber dem Magazin People und fügte hinzu: "Die Figuren sind einfach herrlich und wir brauchen Comedy. Ich glaube, wir würden großen Spaß daran haben, herauszufinden, wo diese verrückten Typen heute stehen."

Die Originalfilme, von denen der erste 2011 und das Sequel 2014 veröffentlicht wurden, brachten eine hochkarätige Besetzung zusammen. Neben Jennifer und Jason standen unter anderem Jason Sudeikis (49), Kevin Spacey (65) und Colin Farrell (49) vor der Kamera. Die Handlung dreht sich um drei Freunde, die den Plan entwickeln, ihre unerträglichen Chefs loszuwerden. Jennifer überzeugte in ihrer Rolle als skrupellose Dr. Julia Harris, die vor allem durch ihre dominierende und unberechenbare Art im Gedächtnis blieb.

Jennifer ist längst eine feste Größe in der Komödienlandschaft und hat immer wieder bewiesen, dass sie in diesem Genre zu Hause ist. Nach ihrem Durchbruch als Rachel Green in Friends war sie in Filmen wie "Wir sind die Millers" und "Meine erfundene Frau" zu sehen. Doch die Schauspielerin sieht auch Herausforderungen für die Zukunft der Komödie, da in ihren Augen ein zunehmendes Maß an Vorsicht bei humorvollen Inhalten geboten ist. 2023 sagte sie in einem Interview mit AFP: "Comedy hat sich weiterentwickelt, Filme haben sich weiterentwickelt. Jetzt ist es etwas kniffliger, weil man sehr vorsichtig sein muss, was es für Komiker wirklich schwer macht." Für Jennifer bleibt jedoch eines klar: "Die Welt braucht Humor!"

Getty Images Jennifer Aniston bei den Emmy Awards 2024 in Los Angeles

Getty Images Jason Bateman und Jennifer Aniston, 2016

Getty Images Der "Friends"-Cast

