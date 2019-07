Dieses ehemalige Bachelor-Girl macht bald den Promi Big Brother-Container unsicher! In wenigen Tagen startet wieder eine neue Staffel des Reality-Formats – und einige potenzielle Bewohner sind bereits bekannt! Neben Heinos (80) Ehefrau Hannelore Kramm (77), Germany's next Topmodel-Kandidatin Theresia Fischer und TV-Detektiv Jürgen Trovato soll dieses Mal auch noch eine ehemalige Rosenlady dabei sein: Wie Promiflash von einem Insider erfahren hat, zieht offenbar auch Evanthia Benetatou (27) ins "Promi Big Brother"-Haus!

Eva nahm in der vergangenen Staffel von "Der Bachelor" teil und kämpfte um das Herz von TV-Junggeselle Andrej Mangold (32) – nur leider erfolglos! Sie musste sich im Finale ihrer Konkurrentin Jennifer Lange geschlagen geben. Vielleicht hat die Griechin ja beim zweiten TV-Anlauf mehr Glück und kann im "Big Brother"-Container den Sieg ergattern. Obwohl sie dort auch mit harter Konkurrenz rechnen muss.

So soll zum Beispiel auch Rafi Rachek bald zu ihren neuen Mitbewohnern gehören. Er fiel in der vergangenen Die Bachelorette-Staffel durch die ein oder andere Zickerei auf. Spannend werden die neuen "Promi BB"-Folgen aber mit Sicherheit. Sowohl Rafi als auch Eva nahmen nach ihrer Rosen-Zeit kein Blatt vor den Mund. Evanthia plauderte zum Beispiel aus dem Sex-Nähkästchen – wer weiß also, was die beiden im TV-Container noch so auspacken. Als weitere "Promi Big Brother"-Kandidaten werden übrigens Ex-Köln 50667-Star Janine Pink und Schauspielerin Sylvia Leifheit gehandelt.

